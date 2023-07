5 Hell und freundlich hat Jan Sengenberger sein Kaffee im Herzen Backnangs eingerichtet. Foto: Gottfried /Stoppel

Einen Steinwurf vom Backnanger Stadtturm entfernt, betreiben Jan Sengenberger und Selina Schöler das Lille Bønne: Das Café ist ein Kleinod für Freunde von Spezialitätenkaffees und Süßspeisen.









Ein Hauch von Dänemark und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee umweht die Gäste, wenn sie die Tür ins Lille Bønne öffnen. Ganz gleich, ob sie sich nach einem schnellen Espresso an der Bar sehnen, ein gemütliches Frühstück mit Cappuccino, Zimtschnecken, Joghurt oder belegten Paninis bevorzugen oder sie Lust auf einen Kaffeeklatsch mit frisch gebackenem Kuchen haben – an der Marktstraße 37 sind sie an der richtigen Adresse. Jan Sengenberger, Selina Schöler und ihr Team servieren dort seit rund einem Jahr leckere Spezialitätenkaffees und selbst gemachte Speisen.