Gerade noch eilt Erika Bürkle an einen der Tische, um die Bestellung eines Paares aufzunehmen. Im nächsten Moment steuert die Frau mit den auffälligen langen blonden Haaren und dem einnehmenden Wesen die Küche an. Kein Wunder: der frische Frühstücksquark mit sage und schreibe 15 verschiedenen Sorten Obst schnippelt sich nicht von selbst. Denn bei der 61-Jährigen im Café Bohne in Weinstadt-Endersbach ist alles selbst gemacht. „Das gibt es mittlerweile nicht mehr ganz so oft. Wir machen wirklich alles frisch. Auch beim Mittagstisch, egal ob Spätzle oder Rouladen, alles ist handgemacht“, sagt Erika Bürkle.

Ohne Reservierung gibt es fast keinen freien Tisch für hungrige Gäste

Wer das kleine Café und Bistro in Endersbach betritt, kann sich wohlfühlen. Das zeigt sich auch daran, dass an einem Vormittag unter der Woche kaum ein Tisch ohne Reservierung zu haben ist. Denn im Café Bar Bistro „Die Bohne“ in dem Weinstädter Teilort stimmt die Atmosphäre. Die Gäste sitzen umgeben von einigen Antiquitäten wie dem mächtigen Sofa oder der Anrichte, den unterschiedlichen Kronleuchtern und den kleinen Bistrotischen, den gemütlichen Ecken, den Blumen und Kerzen auf den Tischen sowie der bunten Kunst an der Wand. Zudem wachen im Bereich von Küche und Theke gleich mehrere Engel über die Besucher. „Die gefallen mir einfach und passen hier rein, finde ich jedenfalls“, sagt die 61-jährige Chefin und erklärt auch gleich noch, was es eigentlich mit den unterschiedlich großen bunten Kunstwerken an den Wänden auf sich hat. „Die hat die frühere Besitzerin der Bohne alle selbst gemalt.“

Den Namen „die Bohne“ hat Erika Bürkle übernommen

Beibehalten hat Erika Bürkle auch den Namen des Cafés an der Strümpfelbacher Straße 41, das sie 2011 übernommen und wohl zu einem noch beliebteren Treffpunkt gemacht hat, als es sowieso schon war. Seit gut 20 Jahre gibt es das Bistro mitten im Ort,– seit nunmehr zwölf Jahren ist Erika Bürkle die Chefin – hinter dem Tresen und in der Küche. Sie war früher schon mal selbstständig in der Gastronomie, nach der Familienzeit hat sie dann erneut den Schritt gewagt. Und auch wenn sie mittlerweile die Öffnungszeiten und auch das Angebot ein wenig angepasst hat: Die Gäste bekommen eine vielseitige Auswahl. „Wir haben alles auch to go, das kommt gut an.“

Wer den Tag gerne mit einem Frühstück beginnt, findet im Café Bohne eine Auswahl. Neben verschiedenen Brötchen, Eierspeisen oder besagtem frischem Quark mit Früchten können sich die Gäste auch ein Verwöhnfrühstück schmecken lassen. Weil eine junge Frau es sich auf der Karte ausgesucht hat, verschwindet Erika Bürkle einmal mehr in der Küche ihres kleinen Cafés. Jetzt heißt es für die Chefin, die im Service von einer Mitarbeiterin unterstützt wird, unter anderem Spiegeleier braten sowie eine Wurst- und Käseplatte und Räucherlachs herrichten. Und wenn sie schon in der Küche ist, schaut die 61-Jährige auch gleich nach dem Spargel, den es als Tagesessen kombiniert mit Pasta, Schinken und Parmesan geben soll.

Denn die Bohne ist nicht nur gut zum Frühstücken – Kaffee und Teespezialitäten sind von Seeberger – es gibt auch einen täglich wechselnden Mittagstisch sowie ein Wochenessen in dem Ein-Frau-Betrieb, in dem auch die Familie mithilft. Neuerdings richtet Erika Bürkle immer freitags zusätzlich zum normalen Programm noch ein großes Salatbuffet her. Da ist dann einmal mehr Schnippeln im großen Stil angesagt. „So um die zwölf Salate sind es schon. Und wir machen auch da alles selber.“ Einiges hat sie, einfach weil es zuviel wurde, auch aus dem Angebot gestrichen, aber wenn ihre Stammkunden einen Wunsch haben, gibt es auch mal was extra. „Ich kommuniziere viel mit den Gästen. Man kennt sich. Wenn da einer fragt, ob ich ihm zum Beispiel einen Maultaschensalat serviere, dann mache ich das.“

Und auch wenn das Café an den Öffnungstagen – Mittwoch und Sonntag ist geschlossen – um 14 Uhr dicht macht, hat die Wirtin auch eine Auswahl an regionalen Weinen und Bieren im Sortiment. Geöffnet wird um 8 Uhr. Samstags ist dann bereits um 13 Uhr Schluss. Dafür gibt es da noch eine Besonderheit und zwar ein Frühstücksbuffet. Und sonntags ist zwar für den normalen Betrieb geschlossen, aber Erika Bürkle richtet Familienfeste aus und empfängt geschlossene Gesellschaften – wie an Ostersonntag, wo eine Tauffeier in der Bohne war.

Das Café und Bistro „Die Bohne“ findet man in der Strümpfelbacher Straße 41 in Weinstadt-Endersbach. Serviert wird Kaffee von Seeberger. Dazu gibt es Frühstücksangebote – das Verwöhn-Frühstück mit Sekt und Lachs gibt es für 15,90 Euro – sowie einen Mittagstisch – Spargel-Penne oder Rouladen kann man sich zwischen 10 und 12 Euro schmecken lassen. Freitags gibt es Salat vom Buffet; samstags Frühstück vom Buffet. Die Zeiten sind 8 bis 14 Uhr, mittwochs und sonntags ist Ruhetag. Samstag ist bereits um 13 Uhr Schluss. Mehr findet man hier: https://www.cafe-endersbach.de