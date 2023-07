9 Sessel und Sofas gibt es auch: „Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen wie im eigenen Wohnzimmer“, sagt Cindy Schubert. Foto: Gottfried / Stoppel

Cindy und Christoph Schubert haben in ihrem Explorer Coffee Kaffeehaus in Backnang einen Ort geschaffen, wo Gemütlichkeit und Genuss im Mittelpunkt stehen – und meisterhaft geröstete Spezialitätenkaffees aus der eigenen Rösterei bleibenden Eindruck hinterlassen.









Der Stress bleibt draußen. Wer die Türe ins Kaffeehaus von Cindy und Christoph Schubert öffnet, taucht in eine Welt ein, in der sich auf zwei Stockwerken alles um den Zauber der schwarzen Bohnen dreht, um Genuss und Gemütlichkeit. Gleich am Eingang wird man rechts von bunt bedruckten Kaffeesäcken und links im Regal von einer Sammlung historischer Kaffeemühlen eingestimmt. Auf einer großzügigen Handelsfläche im Erdgeschoss warten ein Sortiment an Schokoladen, Keksen, Pralinen, Tees sowie zahlreiche Sorten verschiedener Spezialitätenkaffees – alles auch zum Mitnehmen.