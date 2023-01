23 Der aufgebahrte Leichnam von Benedikt XVI Foto: dpa/Vatican Media

An dem im Vatikankloster ‚Mater Ecclesiae’ aufgebahrten Leichnam von Benedikt XVI. haben sich im Laufe des Sonntags erste Besucher eingefunden. Wie Vatikansprecher Matteo Bruni mitteilte, kamen am Tag nach dem Tod vor allem frühere enge Mitarbeiter und Menschen, die dem Verstorbenen persönlich verbunden waren, in die Kapelle des Hauses, in dem Benedikt XVI. seit 2013 lebte. Darunter waren, wie in Sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos zeigen, auch einige Kardinäle.

Nach dieser privaten Aufbahrung beginnt am Montagmorgen die dreitägige öffentliche Aufbahrung des Leichnams im Petersdom. Die Behörden in Rom rechnen mit mehreren zehntausend Besuchern, die von Montag bis Mittwoch dem Verstorbenen die Letzte Ehre erweisen wollen.

Die städtische Polizei begann am Sonntag mit der Vorbereitung auf eine Kanalisierung des erwarteten Pilgerstroms. Am Petersplatz wurde zudem ein Gerüst aufgebaut, um den aus aller Welt anreisenden Fernsehteams bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. Anders als nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. 2005 wird aber kein Massenandrang erwartet.