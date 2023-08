1 „Zeit für Brot“ ist bekannt für seine saftigen mit Buttermilch verfeinerten Zimtschnecken aus luftigem Hefeteig. Foto: www.imago-images.de/Susan Brooks-Dammann

Die beliebte Bäckerei-Kette „Zeit für Brot“ hat ihre erste Filiale im Ausland eröffnet und damit den ersten Schritt Richtung Expansion getan.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Berliner Bäckereikette „Zeit für Brot“ hat nun ihre erste Filiale außerhalb von Deutschland in Israel eröffnet. Erst im Mai dieses Jahres bestätigte „Zeit für Brot“ -Geschäftsführer Stephan Heinrich in einem Interview mit der „Lebensmittel-Zeitung“, das in der israelischen Stadt Tel Aviv eine neue Filiale geplant sei. Anfang der Woche wurde nun der erste Verkaufsstandort für Zimtschnecken und Co außerhalb von Deutschland eröffnet. Selbst der aus Stuttgart-Sillenbuch stammende deutsche Botschafter Steffen Seibert ließ es sich nicht nehmen, für einen kurzen Besuch in der beliebten gläsernen Backstube vorbeizuschauen.