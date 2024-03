Bekannter Theologe gestorben: Aids-Seelsorger Petrus Ceelen ist tot

1 Petrus Ceelen wurde 81 Jahre alt. Foto: Karsten Schmalz

Der weit über die Grenze des Kreises Ludwigsburg bekannte Seelsorger Petrus Ceelen ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren seiner Krebserkrankung erlegen. Er wird in Asperg beigesetzt.











Der Krebs war am Ende stärker. Am Sonntag ist Petrus Ceelen im Alter von 81 Jahren gestorben. Ceelen, der in Tamm lebte, hat sich durch sein Wirken weit über den Landkreis hinaus einen Namen gemacht. 1992 ernannte ihn Walter Kasper, der damalige Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart und spätere Kardinal, zum Aids-Seelsorger in Stuttgart. Ceelen füllte diese Aufgabe bis 2005 aus. Er war darüber hinaus Psychotherapeut, Autor und Aphoristiker.