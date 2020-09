8 Die Schauspielerin Sabine Hahn (1937 – 2020) als Oma Anni in der SWR-Serie „Die Kirche bleibt im Dorf“ Foto: SWR/Boris Laewen

Sie war eine vielseitige Bühnendarstellerin, etwa an der WLB Esslingen, und die Oma Anni in dem SWR-Serien-Erfolg „Die Kirche bleibt im Dorf“: Die Schauspielerin Sabine Hahn ist im Alter von 83 Jahren in Hamburg gestorben.

Hamburg - Die Schauspielerin Sabine Hahn ist tot. Die 83-Jährige starb in der Nacht zum Samstag in Hamburg nach kurzer schwerer Krankheit, wie ihre Agentur mitteilte. Die 1937 in Breslau (heute Wrocław) geborene Schauspielerin spielte ab 1953 an verschiedenen Bühnen, darunter Stuttgart und Esslingen. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie in ihren Rollen in der Kino- und Fernsehproduktion „Die Kirche bleibt im Dorf“.

Hahn wuchs in Schwaben auf und machte ihre Schauspielausbildung in Stuttgart, die sie 1953 abschloss. In der Folge profilierte sie sich mit Theaterengagements an mehr als 20 staatlichen und privaten Bühnen als vielseitige Bühnendarstellerin. Hahn trat am Staatstheater Stuttgart, am Schillertheater Berlin (1960), am Residenztheater München und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg auf; ihr Repertoire reichte von der klassischen Tragödie (Medea) bis zum Musical (Irma la Douce). 1976 engagierte sie Achim Thorwald an der Württembergischen Landesbühne Esslingen. „Ihre theatralische Kraft, ihre Präsenz und ihr Durchsetzungsvermögen waren einfach unglaublich“, rühmt der ehemalige WLB-Intendant das ehemalige Ensemble-Mitglied.

Aktiv in Esslingen unter Friedrich Schirmer

In Friedrich Schirmers erster Saison (1985/86) gehörte Sabine Hahn noch fest zum Ensemble der WLB, um dann nur noch frei zu arbeiten. In dieser letzten Esslinger Saison spielte sie unter anderem die Hauptrolle der Christian Science-Gründerin Mary Baker-Eddy in Ernst Tollers und Hermann Kestens lange verschollenem Stück „Wunder in Amerika“. Die expressionistische Bühneninszenierung von Pavel Mikulastik wurde für das Fernsehen adaptiert, der Film wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens der WLB restauriert und im September 2019 im Kommunalen Kino gezeigt – in Anwesenheit auch von Sabine Hahn, wie die WLB berichtet.

In den fünfziger Jahren war Hahn auch im Kino zu sehen, wo sie meist neben der Hauptdarstellerin als das „zweite“ junge, hübsche Mädchen besetzt wurde. Später arbeitete sie hauptsächlich für das Fernsehen, wo sie in mehr als sechzig TV-Rollen zu sehen war.

Nebenrollen beim „Tatort“

In die Herzen der Fernsehzuschauer spielte sie sich von 2013 bis 2014 in der SWR-Serie „Die Kirche bleibt im Dorf“ von Ulrike Grote als Oma Anni Häberle, die gute Seele der Familie Häberle. Im zweiten Teil der Kino-Verfilmung, „Täterätää! – Die Kirche bleibt im Dorf 2“ (2015), übernahm sie die Rolle der buddhistischen Tante Ruth. Darüberhinaus trat Hahn in Nebenrollen in Krimireihen wie „Tatort“, „Polizeiruf 110“ und „Großstadtrevier“ auf und war zuletzt in der TV-Reihe „Der Kroatien-Krimi“, im Kinodrama „Schwester Weiß“ und in der Tragikomödie „Ihr letzter Wille kann mich mal!“ an der Seite von Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach zu sehen. Hahn war auch als Synchronsprecherin („Raumschiff Enterprise“) tätig.