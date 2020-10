Neue Corona-Regeln in Stuttgart Das sagen Stadt und Wirte zur Sperrstunde

Noch ist nicht klar, ab wann die am Mittwochabend beschlossene 23-Uhr-Sperrstunde in Stuttgart gilt. Man wolle sich an den Vorgaben des Landes orientieren, so die Stadt Stuttgart. Der Gaststättenverband Dehoga fürchtet „existenzbedrohliche Einbußen im Gastgewerbe“.