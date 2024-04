4 So könnte nach dem Siegerentwurf des Büros Haas Cook Zemmrich Studio 2050 der „Neue Stöckach“ an der Stöckachstraße Richtung Süden aussehen. Foto: LHS/Haascookzemmrich

Aufgrund der enorm gestiegenen Baukosten hat die EnBW das Großprojekt „Neuer Stöckach“ vor einem Jahr auf Eis gelegt. Die Verkaufsgespräche mit der Stadt gestalten sich nach wie vor schwierig – doch wie geht es nun weiter?











Es wurde als ein Leuchtturmprojekt der Internationalen Bauausstellung 2027 Stuttgart und Region (IBA’27) und als Meilenstein der Wohnbaupolitik in der Landeshauptstadt gepriesen: das neue Stadtquartier am Stöckach im Stuttgarter Osten. Doch vor fast genau einem Jahr hat die EnBW die Notbremse gezogen. Die enorm gestiegenen Preise in der Bauwirtschaft ließen „eine wirtschaftliche Umsetzung zurzeit nicht zu“, hieß es in der Begründung. Der Bau der geplanten 800 Wohnungen liegt nach wie vor auf Eis. Die avisierten Kauf-Gespräche zwischen Energiekonzern und der Stadtverwaltung haben bislang zu keinem Ergebnis geführt.