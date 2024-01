Bauernproteste im Landkreis Ludwigsburg: Mahnfeuer der Landwirte weisen den Weg nach Berlin

1 Zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler treffen sich die Landwirte in der morgendlichen Kälte am Mahnfeuer. Foto: avanti/Ralf Poller

Die Landwirte protestieren erneut – unter anderem in Ludwigsburg und Mundelsheim. Diesmal entzündeten die Bauern Mahnfeuer und unterstützten den Protest in Berlin.











Große Mahnfeuer zeigen bundesweit: Die Proteste der Bauern gehen weiter. Auch im Landkreis Ludwigsburg. Schon am Wochenende machten Landwirte leuchtend auf sich und ihre Anliegen aufmerksam, weiter ging es am Montag in aller Frühe unter anderem zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler (Foto) sowie Nähe der Autobahnauffahrt Mundelsheim.