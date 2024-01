Bauernprotest in Stuttgart: 3000 Traktoren, verstopfte Straßen – und eine Kuh

13 Über Stunden bestimmen am Dienstag die Traktoren das Straßenbild in der Landeshauptstadt. Foto: 7aktuell/Alexander Hald

Eine Sternfahrt der Landwirte aus weiten Teilen Baden-Württembergs führt am Dienstag nach Stuttgart. Wie beurteilt die Polizei die Verkehrslage?











Der Protest am Dienstag ist angekündigt worden als „Größte Bauern- und Mittelstandsdemo aller Zeiten“. Diese unbescheidene Einordnung stammt von den Veranstaltenden, dem Verein „Land schafft Verbindung Baden-Württemberg“. Groß war die Sternfahrt der Landwirte auf jeden Fall – und etwa von 9 Uhr an auch wahrnehmbar in der Landeshauptstadt. Da erreichten die ersten Fahrzeuge die Stadtgrenze, tuckerten auf der Bundesstraße 27 übers Körschtal oder auf der Bundesstraße 10 von Esslingen gen Landeshauptstadt. „Irgendwann waren alle Einfallstraßen voll“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Der Bauernprotest in dieser Form sei „eine Herausforderung für unsere Verkehrspolizei“, denn bei einer so großen Menge kommt das beste Verkehrslenkungskonzept an seine Grenzen.