Die Proteste der Landwirte werden am Montag, 8. Januar, im Kreis Ludwigsburg wohl zu noch mehr Beeinträchtigungen führen als gedacht. Hintergrund sind mehrere angemeldete Versammlungen und Kundgebungen – unter anderem die des Deutschen Bauernverbands und seiner Landesverbände sowie des Vereins „Land schafft Verbindung e.V. Baden-Württemberg“.

Neben den Autobahnanschlussstellen wird damit gerechnet, dass unter anderem auch die Bundesstraße 10 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Zuffenhausen, die B 14 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Gärtringen, die B 27 zwischen Freiberg am Neckar und Tamm, die B 27 zwischen Lauffen am Neckar und Kirchheim am Neckar, die B 295 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Feuerbach (A 81) sowie die Bundesstraße 328 zwischen Großbottwar und Ottmarsheim betroffen sind. Auch auf den Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Ludwigsburg ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Spätestens von 6 Uhr an werden laut Polizei nicht nur die Hauptverkehrsstrecken betroffen sein, sondern auch die umliegenden Ausweichstrecken. Wer die Möglichkeit hat, das Auto am Montag stehen zu lassen, sollte dies tun oder die hauptsächlich betroffenen Strecken meiden – bis sich die Verkehrslage wieder entspannt hat.