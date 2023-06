1 Der Durchlass wird breiter werden, um Platz auch für Radfahrer zu schaffen. Foto: Simon Granville

Die Bahnverbindung von Stuttgart nach Leonberg wird in den kommenden Monaten immer wieder in Ditzingen gekappt. Grund dafür ist die Erneuerung der Straßenüberführung in der Gerlinger Straße. Unter der Bahn soll zudem ein Engpass schwinden.









Ditzingen - Michael Makurath hat schon in den vergangenen Sitzungsrunden immer wieder angedeutet, dass sich vor allem Autofahrer in der Stadt in den kommenden Monaten in Geduld werden üben müssen. Ohne ins Detail zu gehen, schwor der parteilose Oberbürgermeister von Ditzingen, so schien es, seine Stadträte darauf ein, dass die geplante Großbaustelle manchen Unmut im Ort verursachen würde. Mit Blick auf den von der Bahn veröffentlichten Zeitplan könnte er recht haben. Autofahrer werden ein Jahr lang mit Behinderungen rechnen.