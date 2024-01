Bahnstreik in Stuttgart: Wie komme ich zum VfB-Spiel? Mit dem Schiff?

Bahnstreik in Stuttgart

1 Für die Fans des VfB Stuttgart stellt sich am Samstag eine wichtige Frage: Wie kommen wir rechtzeitig in die MHP Arena zum Heimspiel gegen RB Leipzig? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Lokführer streiken. S-Bahnen fahren nicht – auch am Samstag. Das bereitet den Fans des VfB Stuttgart großes Kopfzerbrechen: Wie komme ich nur rechtzeitig zum Anpfiff ins Stadion? Ein Fan hat sich etwas ganz Kurioses überlegt.











Der Bahnstreik betrifft auch Besucher von Großveranstaltungen. Ohne den ÖPNV wird’s am Wochenende spannend bei der Demo gegen Rechts in Ludwigsburg, ebenso beim Spiel des VfB Stuttgart. Da wird die Bude gegen RB Leipzig mit 50 000 Fans voll sein – ausverkauft. Wie wichtig die S-Bahn bei Heimspielen der Wasenkicker ist, sieht man daran, dass sich zwischen Hauptbahnhof und Cannstatt niemand in der Bahn festhalten muss – prall voll, da kann keiner umfallen. Doch wie soll man ins Stadion kommen, wenn keine S-Bahn fährt?