Bahnstrecke zwischen Vaihingen und Herrenberg: Diverse Sperrungen im neuen Jahr

Die gute Nachricht vorneweg: Seit dieser Woche fahren die Züge auf der Gäubahn-Strecke von Stuttgart nach Singen wieder durch – zumindest vorübergehend. Weil die Deutsche Bahn (DB) den Abschnitt Horb–Neckarhausen zweigleisig ausbaut, war die Strecke seit Juni gesperrt. Eigentlich sollte alles bis Ende Oktober fertig sein. Doch erst jetzt ist der wesentliche Teil der Arbeiten abgeschlossen – Anfang 2024 steht zudem noch eine Prüfphase an, die die nächste Sperrung mit sich bringt. Allerdings haben es die ersten Wochen und Monaten des kommenden Jahres sowieso in sich.

Denn die DB ist mit der neuen Brücke bei Ehningen nicht wie ursprünglich geplant während der Sperrung in den Sommerferien fertig geworden. Dies soll nun im Januar und Februar passieren. In dieser Zeit ist der Abschnitt zwischen Ehningen und Herrenberg definitiv gesperrt, es fahren Ersatzbusse (so wie im Sommer). Danach können die Züge über das neue Würmtalviadukt rollen.

Lesen Sie auch

Gleichzeitig stehen im ganzen Bahnnetz im Raum Stuttgart seit geraumer Zeit immer wieder Bauarbeiten für das bundesweite Pilotprojekt „Digitaler Knoten“ an. Dies betrifft in den ersten Monaten des Jahres auch den Bereich Vaihingen/Flughafen/Böblingen. Überraschenderweise hat die DB gerade angekündigt, dass sich diese Arbeiten über den Februar hinaus bis Ende März ziehen werden – jede Menge Sperrungen und Ersatzverkehre sind die Folge. Phasenweise wird sogar die gesamte Strecke zwischen Vaihingen und Herrenberg voll gesperrt sein. Details will die DB noch bekannt geben.