Bahn-Vorfall in Stuttgart-Vaihingen

1 Bahnhof Vaihingen (Archivbild): Am überdachten Bahnsteig in der Mitte ereignete sich der Zwischenfall. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Warum schubst ein 70-Jähriger einen kleinen Jungen auf dem Bahnsteig? Zu dem Vorfall am Dienstag hat die Bundespolizei noch weitere Details.









Gefährlicher Zwischenfall auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Stuttgart-Vaihingen: Ein 70-Jähriger soll am Dienstag gegen 11.40 Uhr einen kleinen Jungen in Richtung Gleise geschubst haben. Der Vierjährige konnte aber vom Vater aufgefangen werden. Anschließend gab es noch ein streitbares Nachspiel in einer S-Bahn Richtung Hauptbahnhof.