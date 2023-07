1 Der Ort des Geschehens: Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen (Archivbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Ein 70-Jähriger soll am Vaihinger Bahnhof einen Vierjährigen Richtung Gleise gestoßen haben, sein Vater konnte ihn auffangen. Die Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Vorfalls.









Ein 70-Jähriger hat am Dienstagmorgen am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen nach Polizeiangaben zuerst einen vier Jahre alten Jungen gestoßen und anschließend die Eltern des Kindes und einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn beleidigt. Der Vierjährige wartete bisherigen Informationen zufolge gegen 11.40 Uhr mit seinen Eltern an einem Bahnsteig des Vaihinger Bahnhofs auf seinen Zug und lief rückwärts auf den 70-Jährigen zu, als er wohl von diesen mit beiden Händen gestoßen wurde. Der Junge soll daraufhin in Richtung Bahnsteigkante gestolpert, aber von seinem Vater aufgefangen worden sein.