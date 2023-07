1 Der Beruf des Bäckers ist ein kreativer Beruf. Foto: epd/Yvonne Seidel

Die Bäckerei Gaier in Fellbach-Oeffingen schließt nach mehr als 100 Jahren. Kein Einzelfall: Im Rems-Murr-Kreis haben seit 2020 sechs Bäckereien aufgegeben. Das hat seine Gründe.









So hatte sich Rudolf Gaier das Ende seiner Bäckerei in der Hauptstraße in Fellbach-Oeffingen nicht vorgestellt. „Ich habe niemanden mehr, der mir in der Backstube hilft“, sagt er. Alleine schaffen er, 71 Jahre, und sein Sohn Steffen, 47, die Arbeit nicht. Schon jetzt seien die beiden am Limit. Aktuell sind sie noch zu viert, eine Konditorin und eine Bäckerin gehen ihnen dort seit Jahren zur Hand. Beide hören aus privaten Gründen im Sommer auf, zum Beispiel wegen der Pflege eines Familienangehörigen. Auch im Verkauf haben zwei Teilzeitkräfte ihr Studium abgeschlossen und fangen jetzt in ihrem erlernten Beruf an.