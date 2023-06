Auch wenn mancherorts Badeinseln weichen mussten und Stege abgesperrt wurden: Die Seen in der Region sind weiterhin ein Publikumsmagnet, vor allem beim derzeitigen heißen Wetter.

Viele Städte und Gemeinden haben in den vergangenen Monaten ihre Badestellen und Badeseen überprüft, was die Sicherheit angeht. Der Hintergrund sind verschiedene Gerichtsurteile, in denen denen Rathäuser, Verwaltungsmitarbeiter und sogar Gemeinderatsgremien für Badeunfälle mitverantwortlich gemacht wurden. Nicht allen Gästen gefällt es, wenn Badeinseln oder Rutschen abgebaut und Stege so eingezäunt werden, dass Besucher nur noch über Leitern an den vorgesehenen Stellen ins Wasser kommen. Trotzdem sind die Badeseen der Region weiterhin ein Publikumsmagnet – und der Rems-Murr-Kreis ist mit den meisten davon gesegnet.

Die meisten Badeseen gibt es im Rems-Murr-Kreis

Am Aichstrutsee in Welzheim wurden aus Sicherheitsgründen zwar Stege und Plattformen abgezäunt – Schwimmen und sich erholen kann man trotzdem noch wunderbar. Der Murrhardter Waldsee Fornsbach ist ebenfalls sehr attraktiv. Der Bereich mit Tret- und Ruderbooten wurde nun vom Schwimmerbereich abgetrennt. Familien freuen sich über einen Spielplatz ganz in der Nähe. Einer der beliebtesten und schönsten Seen der Region ist der Ebnisee in Kaisersbach. Es gibt Liegewiesen, einen Kiosk, ein Restaurant, einen Anglerplatz und einen Bootsverleih. Bei gutem Wetter kann der Besucherandrang groß sein. Der ehemalige Badesee in Plüderhausen wurde aus Sicherheitsgründen zur Badestelle herabgestuft. Der Schönheit des Sees und der Liegewiese tut dies keinen Abbruch.

Der Eisenbachsee in Alfdorf wurde 1961 fertiggestellt, die Wasserfläche ist 1,65 Hektar groß. Ausgedehnte Liegebereiche ermöglichen Entspannung, Spiel und Spaß. An Sommerwochenenden ist die DLRG vor Ort.

Badeseen in den Landkreisen Ludwigsburg und Esslingen

Einen Trip wert sind auch die Seewaldseen in Horrheim bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg). Sie werden aus natürlichen Quellen gespeist, der Obere Seewaldsee ist bei FKK-Fans beliebt. Es gibt aber weder Kiosk, Toiletten noch Umkleidekabinen.

Der Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist aus einer ehemaligen Kiesgrube heraus entstanden. Es gibt dort ein kleines Restaurant sowie Toiletten. Dort gibt es gelegentlich Probleme mit der Wasserqualität, dies sollte man vor dem Besuch prüfen. Der Zugang zum See ist kostenlos.

Klein und familiär ist der See in Bissingen (Kreis Esslingen). In einem Restaurant kann man sich dort etwas zu essen und zu trinken kaufen. Parken ist gratis. Und auch die Bürgerseen bei Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) sind ein schönes Ausflugsziel. Schwimmen ist nur am Unteren See erlaubt. Es gibt Grillplätze, einen Kiosk, eine Gaststätte und Toiletten, das Parken ist umsonst.