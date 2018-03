Baden-Württemberg Wildschwein verirrt sich in Krankenhaus

Von red/dpa 14. März 2018 - 12:43 Uhr

In Aalen hat sich ein Wildschwein ins Krankenhaus verirrt. Foto: dpa

Schreck für Patienten und Personal: Im Foyer des Ostalb-Klinikums in Aalen taucht plötzlich ein Wildschwein auf – und lässt sich nicht vertreiben.

Aalen - Ein Wildschwein hat sich in das Ostalb-Klinikum in Aalen verirrt - und ist von einem Polizisten erschossen worden. Das Borstentier sei am Dienstag durch den Haupteingang in das Krankenhaus spaziert und habe keine Scheu vor Menschen gezeigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Es habe sich nur schwer aus dem Gebäude vertreiben lassen und anschließend keine Anstalten gemacht, wieder in den Wald zurückzukehren. Das Tier sei eine Gefahr für Menschen und Straßenverkehr gewesen und mit Zustimmung des örtlichen Jagdpächters erlegt worden.

Zuletzt kam es im Südwesten immer wieder zu solchen Begegnungen mit Wildschweinen. Anfang des Jahres versuchten fünf Tiere in Bretzfeld (Hohenlohekreis), in einen Discounter einzudringen. Zudem sorgten zwei Keiler für Aufsehen, als sie in einer Kaufland-Filiale bei Karlsruhe durch die Regalreihen rasten und dann wieder verschwanden.