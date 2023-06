1 Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der baden-württembergische Verfassungsschutz beobachtet zwei unabhängige christliche Gemeinden im Südwesten – zum einen die „Evangelische Freikirche Riedlingen“ bei Biberach und außerdem die „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim.









Gleich zwei unabhängige christliche Gemeinden sind derzeit im Visier des baden-württembergischen Verfassungsschutzes: Die „Evangelische Freikirche Riedlingen“ bei Biberach wird seit gut einem Jahr beobachtet, die „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim seit wenigen Wochen. Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, sprach am Donnerstag im Stuttgarter Landtag von gesicherten Erkenntnissen extremistischer Äußerungen in beiden Gemeinden.