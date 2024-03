1 Der Tarifstreit im Einzelhandel zieht sich teilweise schon seit Monaten. Nun werden Beschäftigte erneut zum Streik aufgerufen. Foto: dpa/Stefan Rampfel

Auch in Stuttgart werden Angestellte von Unternehmen wie Kaufland, Ikea und H&M aufgerufen, die Arbeit am Gründonnerstag niederzulegen.











Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Gründonnerstag zu Streiks im Groß- und Einzelhandel in Baden-Württemberg aufgerufen. In mehreren Städten sollen die Beschäftigten ganztägig die Arbeit niederlegen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Unternehmen Kaufland, Ikea und H&M in Städten wie Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim.