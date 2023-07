1 Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Auch im Südwesten gibt es immer wieder Schlägereien oder sexuelle Übergriffe in Freibädern. Nun hat sich Ministerpräsident Kretschmann dazu geäußert.









Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht kein flächendeckendes Gewaltproblem in Freibädern im Land. „Wir müssen jetzt nicht den Leuten Angst machen, in die Schwimmbäder zu gehen“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Das sind Einzelfälle und den Einzelfällen wird konsequent nachgegangen, so wie wir das immer machen. Wir nehmen diese Vorfälle sehr ernst.“