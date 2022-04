8 Nicht alle finden „the Länd“ cool. Andere Dinge dagegen schon. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

An diesem Montag wird Baden-Württemberg 70 Jahre alt und wir finden, „the Länd“ ist das beste Bundesland in der Republik. Sieben (nicht ganz ernst gemeinte) Gründe dafür haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt.















Baden-Württemberg hat Geburtstag! An diesem Montag wird das Land der Bausparer, der Kartoffelsalat-Spezialisten und der Zukunftsmacher 70 Jahre alt. Der Gründung Baden-Württembergs am 25. April 1952 gingen sechs konfliktvolle Jahre voraus. Erst zwei Volksabstimmungen ebneten den Weg zum Südweststaat.

Und auch heute fühlt sich laut einer Umfrage nur jeder zweite Mensch in Baden-Württemberg dem Bundesland als Ganzes verbunden. Sieht sich die Hälfte der Bevölkerung am ehesten als Baden-Württemberger, so fühlt sich ein Viertel als Badener und ein knappes Fünftel als Württemberger, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) ergeben hat.

Und dennoch gibt es so einige (nicht ganz ernst gemeinte) Gründe, warum Baden-Württemberg aka „the Länd“ das beste Bundesland der Republik ist. Sieben haben wir in unserer Bildergalerie für Sie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken.