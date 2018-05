Baden-Württemberg Erneut Probleme bei Abschiebung eines Flüchtlings

04. Mai 2018

Bei einer Abschiebung eines Flüchtlings in Müllheim am Freitagmorgen sind drei Polizisten leicht verletzt worden. Der 31-Jährige flüchtete zunächst, eher er unter Zwang festgenommen werden konnte.

Müllheim - In Müllheim ist am Freitag die Abschiebung eines Nigerianers aus einer Privatwohnung zunächst schiefgelaufen. Der 31 Jahre alte Asylsuchende wehrte sich heftig gegen die Beamten und sprang aus rund 2,50 Meter Höhe aus dem Fenster, wie die Polizei mitteilte. Zwei Streifenwagenbesatzungen betraten gegen 4.20 Uhr das Mehrfamilienhaus und gingen zur Wohnung des Mannes in Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald). Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden, weil der Bewohner die Tür nicht öffnen wollte.

Die Polizisten fahndeten nach dem 31-Jährigen und fuhren auch zu dessen ehemaliger Wohnanschrift. Dort fanden sie ihn schließlich. Und wieder wehrte dieser sich. „Die Festnahme musste daher unter Anwendung körperlichen Zwangs und Einsatz von Reizstoff vollzogen werden“, hieß es in der Pressemitteilung.

Drei Polizeibeamte verletzt

Insgesamt wurden laut Polizei drei Beamte leicht verletzt. Der Festgenommene erlitt ebenfalls leichte Blessuren. Er kam in polizeilichen Gewahrsam. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bemühte sich um die Anordnung der Abschiebehaft. Der Mann war bislang nicht als Straftäter aufgefallen. In seinem Umfeld galt er laut Polizei jedoch als aggressiv, und es liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor.