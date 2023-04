9 Die Getränkekisten verteilten sich rund um die Anschlussstelle zur A81. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

Rund 200 Getränkekisten sind am Montagmorgen auf der B295 bei Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach von einem Sattelzug gefallen und haben dabei einen Stau rund um die Anschlussstelle verursacht.

Wie die Polizei berichtet, war der 65 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs kurz nach 6 Uhr auf der B295 von Stuttgart-Weilimdorf kommend unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach auf die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. Weil die Ladung offenbar unzureichend gesichert war – es fehlten vorgeschriebene Querspriegel und die Plane war nicht ordnungsgemäß geschlossen – fielen die Kisten, in denen sich nur leere Flaschen befanden, beim Abbiegen vom Sattelauflieger. Die Kisten und Flaschen verteilten sich auf der Bundesstraße sowie im Auffahrtsbereich zur Autobahn, sodass die Fahrbahnen zunächst blockiert waren.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ditzingen und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg regelten vor Ort den Verkehr, konnten allerdings auch nicht verhindern, dass sich rund um die Anschlussstelle lange Staus bildeten. Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer, der vor den Augen mehrerer Polizeibeamter über eine rote Ampel fuhr, muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die Straßenmeisterei rückte mit zehn Fahrzeugen aus und beseitigte die Kisten und Flaschen. Gegen 9.20 Uhr wurde der Einsatz vor Ort beendet und die Fahrbahnen waren wieder frei. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden.