B 313 bei Aichtal Heftiger Unfall auf der Bundestraße – Verursacher flüchtet

Von hol 26. August 2018 - 13:17 Uhr

An einer Einmündung bei Aichtal sind am Samstag vier Personen verletzt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Nun sucht die Polizei nach einem schwarzen SUV.





Aichtal - Vier verletzte Personen, ein Sachschaden von nahezu 25 000 Euro und ein geflüchteter Unfallverursacher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 312 auf Höhe von Aichtal (Kreis Esslingen). Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin auf der Bundestraße in Richtung Metzingen. An der Einfahrt Aichtal bemerkte sie ein zunächst zügig fahrendes und dann plötzlich abbremsendes Auto. Als der Fahrer dann doch auf die Bundesstraße einscherte, musste die 19-Jährige ebenso wie ein hinter ihr fahrender 65-jähriger Opel-Fahrer stark bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Eine nachfolgende 28-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und schob den Opel auf den BMW.

Zeugen sollen sich melden

Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Metzingen davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, ob er den Unfall bemerkt hat. Die 19-Jährige musste wegen des heftigen Aufpralls in einer nahegelegenen Klinik stationär aufgenommen werden. Die Insassen der übrigen Fahrzeuge verletzten sich leicht und konnten nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen.

Zur Versorgung der verletzten Personen war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr Neckartailfingen musste ebenso anrücken und ausgelaufenes Öl binden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um den Fahrer eines schwarzen SUV, eventuell eines Ford Kugas, handeln. Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/3 99 03 30 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.