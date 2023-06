1 Herkömmliche Blechschilder weisen vor dem Kappelbergtunnel auf maximal Tempo 60 hin. In der Nacht zum Freitag soll wieder Normalbetrieb möglich sein. Foto: Dirk Herrmann

Tempo 60 vor dem Tunnel, Tempo 100 im Tunnel: Die anfänglich verwirrenden Regelungen sind mittlerweile behoben. Wegen eines Kabelbruchs stehen an diesem Donnerstag aber Reparaturarbeiten an.









Gleich eine doppelte Überraschung hat es für Autofahrerinnen und Autofahrer im Rems-Murr-Kreis bei der Rückkehr vom Wochenendausflug vor und im Fellbacher Kappelbergtunnel gegeben. Rund 250 Meter vor der Tunneleinfahrt war am Rand der B 14 ein Schild platziert, das die Verkehrsteilnehmer zur Temporeduktion auf 60 Stundenkilometer veranlasste. Wegen diverser Defekte an den dynamischen elektronischen Geschwindigkeitsanzeigen müssen sich die Zuständigen derzeit oft mit dem einfachen Blechschild behelfen. Wenige hundert Meter danach, in der Röhre Richtung Waiblingen, war am Sonntagabend die elektronische Anzeige allerdings in Betrieb, und die erlaubte verblüffenderweise wieder flotteres Tempo 100.