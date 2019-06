1 Conti schließt das Werk Oppenweiler mit 340 Mitarbeitern. Foto: Conti

Stuttgart - Der Autozulieferer Continental schließt sein Werk in Oppenweiler/Rems-Murr-Kreis. Rund 340 Mitarbeiter sind davon betroffen. Der Zulieferer aus Hannover begründet die Entscheidung damit, dass er „keine dauerhafte Zukunftsperspektive“ mehr sehe, steht in einer Mitteilung. Jetzt sollen schnellstmöglich Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und Sozialplan aufgenommen werden. In Oppenweiler entwickelt und produziert Conti Kältmittelleitungen für die Personenwagen- und Nutzfahrzeugindustrie.

In den vergangenen sechs Jahren sei der Umsatz an dem Standort kontinuierlich zurückgegangen. „Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. In den kommenden Jahren erwarten wir einen weiteren signifikanten Rückgang unseres Umsatzes“, begründete Christian Pfistner, der am Standort verantwortlich kaufmännische Geschäftsführer, die Entscheidung. „Leider schreiben wir am Standort Oppenweiler trotz zahlreicher Gegenmaßnahmen seit vielen Jahren Verluste. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, fügte er hinzu.

Verschärfte Situation

Noch einmal verschärft habe sich die Situation, weil ein Kundenprojekt nicht im bisherigen Maße ausgeführt werden konnte. Deshalb gehe der Umsatz am Standort kurzfristig noch stärker zurück als ursprünglich erwartet. Pfistner sprach in diesem Zusammenhang von einer „Dringlichkeit der Entscheidung“. Conti habe in der Vergangenheit durch Investitionen in Teilautomatisierung und Prozessverbesserung sowie eine optimierte Nutzung der Ressourcen einige Fortschritte erzielt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. „Die Optimierung aus eigener Kraft war jedoch nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich“, sagte Pfistner und verwies auf das „herausfordernde Wettbewerbsumfeld“. Conti ist seit Anfang 2000 in Oppenweiler präsent. Damals hat der Konzern, einer der weltgrößten Zulieferer, das Werk, das 1975 von der Firma Kühner gegründet wurde, übernommen.