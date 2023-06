Der Wandel in der Arbeitswelt

Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, fordert, dass die Unternehmen mehr für den Klimaschutz tun. Viele Arbeiter im Südwesten fürchten allerdings, dass sie bei dem Thema auf der Strecke bleiben könnten. Ein Gespräch über schmelzende Gletscher und besorgte Arbeiter.









Stuttgart - Die IG Metall veranstaltet am Samstag in Berlin eine Großdemonstration, um für einen sozialen und ökologischen Wandel der Industrie zu demonstrieren. Allein aus Baden-Württemberg reisen Tausende Metaller an. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall im Südwesten, treibt das Thema Klimaschutz voran. Im Südwesten fürchten aber auch viele Arbeiter, dass sie beim Klimaschutz auf der Strecke bleiben. Viele Jobs hängen etwa von Autos mit Verbrennungsmotor ab. Im Interview spricht Zitzelsberger über das Spannungsverhältnis.