Autosalon in Paris Die Stars der Autoshow fahren emissionsfrei

Von rtr/tht 05. Oktober 2018 - 09:35 Uhr

Nach einem Stolperstart nehmen Elektroautos mittlerweile Fahrt auf. Deutsche und internationale Hersteller präsentieren ihre emissionsfreien Neuheiten gerade auf dem Automobilsalon in Paris.





Paris - Die Liebe der Autobranche zur Elektromobilität war in den vergangenen Jahren wankelmütig: Rund um den ersten Elektrogipfel der Bundeskanzlerin 2010 loderte die Begeisterung auf, erlosch aber wegen mauer Verkaufszahlen rasch wieder. Dauer-Dieselkrise und strengere CO2-Ziele befeuern jetzt die Entwicklung. „Ab 2021 wird der Markt für Elektrofahrzeuge rapide zulegen“, erwartet Autoexperte Wolfgang Bernhart von der Beratungsfirma Roland Berger. Auf dem Autosalon in Paris glänzt die Branche mit vielen Modellen, die demnächst auf den Markt kommen.

Der Marktanteil rein elektrischer Fahrzeuge liegt in Europa derzeit bei einem Prozent. „Die deutschen Autobauer geben kräftig Gas“, sagt aber Autoexperte Klaus Schmitz von der Beratungsfirma Arthur D. Little. Nach dem verstolperten Start vor fast einem Jahrzehnt kommen die Hersteller dieses Mal den Käufern auch beim Design entgegen. Statt als Ökoautos präsentieren sich Elektrofahrzeuge jetzt in Form von Geländewagen, wie etwa der Audi e-tron oder der DS3 Crossback von PSA. Wir zeigen diese und weitere Modelle in unserer Bildergalerie.