Australien: Aborigines verlieren gegen Ölkonzern Santos: Gericht erlaubt Pipeline

1 Demonstranten halten Plakate während einer Protestaktion der Extinction Rebellion gegen das Energieunternehmen Santos in Brisbane. Foto: dpa/Darren England

Laut der Aborigine-Mythologie verlaufen so genannte „Songlines“ durch ganz Australien - auch unter Wasser. Um sie nicht zu gefährden, zog eine Gruppe gegen den Gasriesen Santos vor Gericht. Ohne Erfolg.











Der australische Gasriese Santos darf mit der Verlegung einer umstrittenen Unterwasserpipeline für ein milliardenschweres Gasprojekt in der Timorsee nördlich von Darwin fortfahren. Der Konzern gewann am Montag einen Rechtsstreit gegen eine Gruppe von Aborigines von den in der Region gelegenen Tiwi-Inseln, die gegen das Projekt geklagt hatten, wie der Sender ABC unter Berufung auf das zuständige Gericht berichtete.