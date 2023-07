Ausstellung in Marbach

1 Armin Hüttermann und Rainer Abbenseth (rechts) mit einer Skizze von Tobias Mayer zur Festungsanlage von Neu-Breisach. Foto: Werner Kuhnle

Eine Ausstellung in Marbach am Neckar zeigt, wie sehr der Mathematiker und Astronom Tobias Mayer als Kind seiner Zeit mit militärischen Fragen konfrontiert war.









Zu ungewollter Aktualität bringt es die neue Sonderausstellung des Tobias-Mayer-Vereins in Marbach. Der Krieg in der Ukraine überschattet ein Jahr vor dem großen 300-Jahr-Jubiläum des am 17. Februar 1723 geborenen Astronomen die diesjährige Sonderausstellung. Sie beschäftigt sich unter dem Titel „Tragische Faszination – Mayers Militärtechnik: von kindlichem Spiel und tragischem Ende“ mit der Rolle des Militärischen im Leben des Wissenschaftlers.