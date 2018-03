Ausstellung in Gerlingen Das Stadtmuseum wird zum Hasenstall

Von kwa 02. März 2018 - 11:35 Uhr

Der Osterhase löst den Weihnachtsmann ab: Im Gerlinger Stadtmuseum sind 130 Osterhasen ausgestellt, vor allem auf Fahrrädern. Das passt zur Schau „200 Jahre Kulturgeschichte des Fahrrads“.





9 Bilder ansehen

Gerlingen - Es riecht wie beim Bäcker – kein Wunder, im Gerlinger Stadtmuseum wurden Hasen gebacken. Osterhasen für die Eröffnung der Osterhasenausstellung, an diesem Freitag, 2. März, um 18.30 Uhr. Es gibt nicht nur gebackene Hasen als Snack, es gibt auch jede Menge Hasen zu bestaunen. Hasen mit Körben voller bunter Eier, und vor allem: Hasen auf und mit Fahrrädern. Die „Kleine Kabinettausstellung“ zum Thema Osterhase ist die logische Fortführung der Ausstellung zu 200 Jahren Kulturgeschichte des Fahrrads in und aus Gerlingen. Dabei waren zum Jahreswechsel Weihnachtsmänner auf Fahrrädern im Mittelpunkt gestanden – die nun von den Osterhasen abgelöst wurden. Und so wie es in volkskundlichen Darstellungen x-erlei verschiedene Variationen des Osterhasen gibt, gibt es auch Osterhasen mit dem Rad in Hülle und Fülle: auf dem Hochrad, auf dem Transportrad, auf dem Tandem, auf dem Dreifachrad. Der Höhepunkt ist zweifellos der Hasen-Siebener: Ein Hase und sechs Gehilfen auf einem Rad beim Ausliefern der Ostereier. Es gibt Hasen aus Holz, aus Porzellan, aus Draht. Ein bisschen Kitsch sei auch dabei, gibt die Museumsleiterin Catharina Raible zu. Aber das gehört dazu – und sie ist sehr froh, dass sie die Sammlerin Daniela Merela aus Filderstadt kennengelernt hat, die sämtliche Objekte zur Verfügung stellte. Wie übrigens auch schon die Weihnachtsmänner auf Fahrrädern. Apropos Räder. Zwei Tage nach der Hasenvernissage ist im Museum schon wieder ordentlich was los: Am Sonntag, 4. März, treffen sich Rennfahrerlegenden im Museum – nicht zum Radeln, sondern zum Plaudern. Die Namen der Gäste sind nicht nur Radsportfans ein Begriff: Jürgen Colombo, Hans-Michael Holczer, Karl Link, Hans Lutz und Roland Ulbrich. Der „Rennfahrer-Nachmittag“ beginnt um 15 Uhr. Die Hasen- und die Rad-Ausstellung gehen bis 15. April; geöffnet ist dienstags von 15 bis 18.30 Uhr und sonntags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.

Mehr zum Thema