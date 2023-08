Der Ausbau der A81 wirft auch auf dem Flugfeld seine Schatten voraus. Am Sonntag steht im westlichen Teil des gemeinsamen Stadtteils von Böblingen und Sindelfingen eine Vollsperrung an.

Im Zuge des Ausbaus der A 81 sowie der Querspange Böblingen baut der Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen in einem ersten Abschnitt ab kommendem Sonntag den Bereich der Flugfeld-Allee zwischen Margret-Fusbahn-Straße (wo sich das DRK-Zentrum befindet) und dem Festplatz Flugfeld vierspurig aus. Die Bauarbeiten sind für den Zeitraum von Mitte August bis voraussichtlich Ende Juli 2024 geplant. Es gibt mehrere Bauphasen.

Die Bauarbeiten bringen einige gravierende Änderungen in der Verkehrsführung mit sich: Die bestehenden vier Spuren der Flugfeld-Allee werden bis zum Ende des Festplatzes Flugfeld verlängert, und an der Kreuzung mit der Wolfgang-Brumme-Allee erhält die Zufahrt aus der Flugfeld-Allee eine zusätzliche Rechtsabbiegespur. Parallel dazu ist der Ausbau der Leitungsnetze für Trinkwasser, Fernwärme und Strom geplant.

Die erste Bauphase beginnt am kommenden Sonntag, 13. August, mit einer Vollsperrung. Davon betroffen ist der Abschnitt der Flugfeld-Allee zwischen Margret-Fusbahn-Straße und der Zufahrt Motorworld und Festplatz auf der Westseite des Flugfelds. Eine Umleitung über Wolfgang-Brumme-Allee, Konrad-Zuse-Straße, Calwer Straße und Flugfeld-Allee wird in beide Fahrtrichtungen eingerichtet.

Ab Montag steht bis voraussichtlich Ende Dezember 2023 wie bisher in jede Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung. Für den Fuß- und Radverkehr in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee wird in dieser ersten Bauphase das kurze Teilstück zwischen Langem See und Zufahrt Festplatz Flugfeld gesperrt. Eine Umleitung über das bestehende Wegenetz entlang Langem See, Festplatz beziehungsweise Motorworld zur Flugfeld-/Wolfgang-Brumme-Alle wird in Böblingen ausgeschildert.