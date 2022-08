1 Am 12. Juli hatte ein Fahrgast einen Taxifahrer in Freiberg am Neckar mit einer Schusswaffe bedroht. Foto: dpa/Jan Woitas

Mitte Juli wird in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein 72-jähriger Taxifahrer ausgeraubt. Nun hat sich ein junger Mann freiwillig bei der Polizei gemeldet.















Der Mann, der Mitte Juli einen Taxifahrer in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ausgeraubt hatte, hat sich nun freiwillig bei der Polizei gemeldet. Über den Notruf meldete sich am frühen Samstagmorgen, gegen 4.40 Uhr ein 19-Jähriger und gab an, die Tat begangen zu haben. Vor rund vier Wochen war ein 72-jähriger Taxifahrer in der Dieselstraße im Freiberger Ortsteil Beihingen mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der Täter hatte den Geldbeutel des Fahrers gefordert und war anschließend zu Fuß geflüchtet. Von dem Räuber fehlte hiernach erst einmal jede Spur – bis zum Samstagmorgen.

Beamte vom Revier in Marbach nahmen den jungen Mann an einer Bushaltestelle in Rielingshausen widerstandslos fest. Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde durchsucht, wobei auch eine Schreckschusswaffe gefunden wurde. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt, steht abschließend noch nicht fest. Mutmaßlich war Reue der Grund, dass sich der Tatverdächtige letztlich selbst stellte. Der 19-Jährige befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.