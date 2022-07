1 In Freiberg am Neckar ist ein 72-jähriger Taxifahrer ausgeraubt worden. Foto: picture alliance / dpa/Felix Hörhager

Am späten Abend steigt ein Mann in ein Taxi am Bahnhof in Freiberg/Neckar. Erst scheint alles ganz normal, dann zückt der Fahrgast unvermittelt eine Waffe.















Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Dienstagabend einen Taxifahrer in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mit einer Pistole bedroht und ihn ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, war der Räuber gegen 23.30 Uhr am Bahnhof in das Auto gestiegen und gab vor, in der Dieselstraße noch eine Freundin abholen zu wollen.

Am vermeintlichen Zwischenstopp angekommen, zückte der Fahrgast plötzlich eine Pistole und richtete diese auf den 72-Jährigen. Der Unbekannte forderte den Geldbeutel des Taxifahrers, das Opfer händigte diesen aus. Anschließend flüchtete der bewaffnete Mann zu Fuß in Richtung Ludwigsburger Straße. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er sehr groß und schlank ist. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0 800 / 1 10 02 25 um Hinweise.