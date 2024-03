1 Erst im Rohbau fertig: die Bahnsteighalle von Stuttgart 21. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Mittwoch tritt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn zusammen – auch um über das weitere Vorgehen bei Stuttgart 21 zu beraten. Die Projektpartner von Stadt, Land und Region will die Bahn aber erst nach einiger Wartezeit informieren.











Die Deutsche Bahn (DB) tut sich weiter schwer damit, für Klarheit beim Projekt Stuttgart 21 zu sorgen. Ob die Beratung über den Stand des mittlerweile auf 11,453 Milliarden Euro taxierten Vorhabens bei der Sitzung des Aufsichtsrats des Staatskonzerns am Mittwoch Klarheit bringt, ist längst nicht ausgemacht. Bemerkenswert: die sogenannten Projektpartner von Land, Stadt und Region sollen sich in Sachen belastbare Aussagen der Bahn auch nach der Zusammenkunft der Aufseher weiterhin in Geduld üben.