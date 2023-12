Kosten für Bahnprojekt steigen weiter: Stuttgart 21 durchbricht die Elf-Milliarden-Euro-Marke

1 Stuttgart 21 wird wieder teurer. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Stuttgart 21 wird einmal mehr deutlich teurer. Nach langem Hin und Her hat die Deutsche Bahn am Nachmittag die Projektpartner über das wahre Ausmaß der neuerlichen Kostenexplosion informiert.











Link kopiert



Nun ist Gewissheit, was sich lange Zeit abgezeichnet hat. Stuttgart 21 wird abermals deutlich teurer als von der Deutschen Bahn prognostiziert. Nachdem sich der Aufsichtsrat des Schienenkonzerns bereits in der vergangenen Woche mit der Entwicklung befasst hat, wurden am Dienstag auch die Projektpartner informiert. In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Inklusive eines Risikopuffers beträgt der Gesamtfinanzierungsrahmen nun 11,453 Milliarden Euro.“