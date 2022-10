1 Sorgen für heftigen Streit: eine Spenderbox und Abfalltüten in der Männertoilette des Stuttgarter Rathauses Foto: red

Warum kostenlose Hygieneprodukte für Transmenschen im Rathaus einen beispiellosen Streit zwischen Stadträten und OB ausgelöst haben.















Einige weiße Blechkisten in den Toiletten des Stuttgarter Rathauses und der Bürgerbüros, nebst einem Ständer mit Tüten zur Entsorgung der kostenlos angebotenen Menstruationsprodukte, haben offenbar das Zeug, die Kommunalpolitik in ihren Grundfesten zu erschüttern. Die Tampons und Binden stehen nämlich auch auf den Herrentoiletten zur Verfügung – ein Entgegenkommen, das der vor knapp zwei Jahren aus dem beschaulichen Backnang ins Stuttgarter Rathaus gewechselte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) überhaupt nicht nachvollziehen kann.

OB: „Wurde leider überstimmt“

Nachdem die Stadtverwaltung gestern eine Anfrage der Bild-Zeitung noch mit der gewohnten Sachlichkeit beantwortet, den Bedarf an Menstruationsprodukten begründet und auf einen mit großer Mehrheit bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Dezember abgesegneten Beschluss verwiesen hat, distanzierte sich Nopper am Nachmittag mit deutlichen Worten auf den von seiner Kommunikationschefin Susanne Kaufmann bespielten Kanälen auf Facebook und Instagram: Demnach habe er sich in den Beratungen klar gegen Tamponspender ausgesprochen, sei aber „leider überstimmt“ worden. Weite Teile der Kommunalpolitik hätten sich „von den wirklichen Sorgen und Nöten der großen Mehrheit der Menschen verabschiedet“.

Ins selbe Horn stößt der CDU-Fraktionschef Alexander Kotz. Er fühlt sich „genervt“ und glaubt, der „grüne Wahnsinn“ im Rathaus kenne keine Grenzen mehr. Die Tamponspender für menstruierende Männer müssten sofort entfernt werden. Die Bürger würden doch denken, „die im Rathaus sind durchgeknallt.“ Diese Reaktion hat bei Befürwortern der Aktion im Gemeinderat und in der Verwaltung für Stirnrunzeln gesorgt, müsse doch der Fraktionschef am besten wissen, wie es sei, wegen seiner sexuellen Orientierung ausgegrenzt zu werden.

Gute Gründe für das Angebot

Die Hygieneprodukte liegen auch deshalb in den Männertoiletten, damit sie auch von menstruierenden nicht-binären oder Trans-Menschen genutzt werden können. Außerdem sind sie für Väter gedacht, die ihre Töchter, falls diese ihre Periode hätten, bei Bedarf mit in die Männertoilette nehmen könnten. Im 21. Jahrhundert finden sich auf Männerklos längst auch Babywindeln und Wickeltische - allerdings (noch) nicht im Stuttgarter Rathaus.

Petra Rühle, Fraktionschefin der Grünen, zeigte sich fassungslos angesichts der Stellungnahmen von Nopper und Kotz: In einer aufgeklärten, offenen Gesellschaft müsste dieses Angebot doch selbstverständlich sein – „das ist es aber offensichtlich nicht“. Auch Menschen mit Monatsblutung „identifizieren sich nicht immer als Frauen. Gerade trans* und inter*Personen, die menstruieren, sind noch einmal ganz anderer struktureller Diskriminierung ausgesetzt, da ihre Bedürfnisse insbesondere auch in Hinblick auf Hygieneprodukte und gynäkologischer Versorgung leider oftmals negiert, ignoriert oder gar ins Lächerliche gezogen werden“.

Aussagen des OB „inakzeptabel“

Auch sie sollten ihre Hygieneprodukte auf öffentlichen Toiletten ganz selbstverständlich scham- und diskriminierungsfrei beziehen und natürlich auch entsorgen können“, so Petra Rühle. Offenbar gebe es bei der Aufklärung noch Nachholbedarf. „So kann man jedenfalls nicht mit Menschen umgehen“, sagt sie an die Adresse des Oberbürgermeisters, der erneut versuche, den Gemeinderat in der Öffentlichkeit schlecht zu machen. Das sei inakzeptabel und könne nicht so stehen bleiben. Nopper ist Wiederholungstäter: Bereits im Mai hatte er in der Debatte um sexistische Darstellungen auf Fahrgeschäften beim Frühlingsfest den Rat beleidigt.

Noch deutlicher wurde Luigi Pantisano, Stadtrat im Linksbündnis. Er bezeichnet in einer Stellungnahme auf Facebook Frank Nopper als „Spalter und Hetzer“ – er spalte die Stadtgesellschaft und hetze seine „rechten und rechtsextremen Anhänger gegen die LSBTTIQ-Community auf“. Er gefährde damit auch die Sicherheit von Transmenschen. Nopper solle sich dafür schämen, „das ehrenamtliche Engagement der Kommunalpolitiker und -politikerinnen mit Füßen zu treten“.

Verweis auf Fassanstiche

In einer zweiten Eskalationsstufe zerschnitt Pantisano dann das ohnehin schon zum Zerreißen dünne Band zwischen seiner Fraktionsgemeinschaft und Nopper, indem er dem OB darauf hinwies, nicht zu bemerken, „wie hinter Ihrem Rücken in der gesamten Verwaltung und großen Teilen der Stadt getuschelt wird“, und dass er im Rathaus nicht ernst genommen werde. So fühlten sich Bürgermeister aufgefordert zu verhindern, dass wichtige Themen zur „Chefsache“ erklärt würden, weil sie Sorge tragen, dass diese sonst nicht umgesetzt würden. Am Ende seines Posts wies Pantisano erneut auf die Affinität Noppers zur Repräsentanz bei Festen aller Art hin: Er solle am besten nur noch Bierfässer anstechen und sich ansonsten aus der Kommunalpolitik herauszuhalten.