1 Die Polizei rückte in Pforzheim wegen einer aufgebrachten Menschenmenge vor der Kfz-Zulassungsstelle aus (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Eine aufgebrachte Menschenmenge vor der Kfz-Zulassungsstelle in Pforzheim hat einem Medienbericht zufolge diese Woche einen Polizeieinsatz ausgelöst.











Eine aufgebrachte Menschengruppe hat am Donnerstag für einen Polizeieinsatz vor der Kfz-Zulassungsstelle in Pforzheim gesorgt. Die 30 bis 40 Menschen seien wütend gewesen, da deren Aufträge an diesem Tag von der Behörde nicht mehr bearbeitet werden sollten, so ein Polizeisprecher am Samstag.