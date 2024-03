1 Die Warteschlangen vor der Zulassungsstelle sind ein bekanntes Bild. Foto: STZN/K. Schwarz

Erneut muss die Landeshauptstadt eine Warnmeldung absetzten. Die in der Kfz-Zulassungsstelle verwendete Software zeigte am Mittwoch nachhaltige Aussetzer.











Lange Warteschlangen vor der zentralen Zulassungsstelle in der Krailenshaldenstraße in Stuttgart sind ein bekanntes Bild. Am Mittwoch war der Besuch der Behörde für viele Wartende besonders frustrierend, denn sie kamen trotz Wartemarke nicht an den Schalter.