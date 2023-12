Auffällig junger Grapscher: Treibt in Zuffenhausen ein Serientäter sein Unwesen?

1 Die Polizei fahndet in Zuffenhausen nach einem sehr jungen Mann, der vier Frauen belästigt haben soll. Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In den vergangenen Tagen sind in Zuffenhausen mehrfach Frauen auf offener Straße Opfer sexueller Belästigungen geworden. Nach den Beschreibungen könnte es sich um einen ziemlich auffälligen Serientäter handeln.











Die Stammheimer Straße in Zuffenhausen ist derzeit für Frauen ein ziemlich unsicheres Pflaster. Am Mittwochmittag etwa ist dort gegen 13.45 Uhr eine 20-Jährige unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 fasst ihr plötzlich ein ihr unbekannter Mann von hinten an den Po, hält sie an an der Hüfte fest und versucht auch, sie im Intimbereich anzufassen. Die Frau flüchtet in einen nahen Supermarkt und ruft die Polizei.