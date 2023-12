Sportstudio am Stuttgarter Wilhelmsplatz: Unbekannter filmt heimlich 19-Jährige in Umkleidekabine

1 Eine 19-Jährige wird heimlich gefilmt, während sie sich umzieht. Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/Lars Froehlich

Durch ein gekipptes Fenster filmt ein Unbekannter eine junge Frau, die sich in der Umkleide eines Fitnessstudios umzieht. Als sie die Polizei alarmiert, flüchtet der Täter. Die Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.











Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag eine 19-Jährige heimlich gefilmt, während sich diese gerade in einem Sportstudio am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte befand – anschließend flüchtete er. Nach Angaben der Polizei zog sich die junge Frau gegen 00.45 Uhr in der Umkleidekabine um, als sie durch ein gekipptes Fenster von dem Unbekannten mit einem Smartphone gefilmt wurde.