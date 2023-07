1 Erst nach Kilometern konnte die Polizei den Motorradfahrer auf der Autobahn stoppen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil er einem Streifenwagen davonraste und mehrere gefährliche Manöver fuhr, ermittelt die Polizei gegen einen 26-jährigen Motorradfahrer wegen illegalen Fahrzeugrennens.









Die Polizei ermittelt seit Montag gegen einen 26 Jahre alten Motorradfahrer, der gegen 20 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs war. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Der junge Mann beschleunigte bereits an der Autobahnauffahrt Böblingen-Ost sehr stark und entfernte sich zügig von einem Streifenwagen, der auf der A 81 in gleicher Richtung fuhr.