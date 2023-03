9 Sowohl der Fahrer als auch sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 19-Jähriger landet auf dem Flugfeld mit einem Mini auf dem Dach und kommt mit dem Schrecken davon. Offenbar war er zu schnell unterwegs.









Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Donnerstag: Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mini-Fahrer die Flugfeld-Allee von der Calwer Straße aus kommend in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mini in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal seitlich und kam letztendlich auf dem Fahrzeugdach auf der Gegenspur zum Liegen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro sowie ein Flurschaden von circa 500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 07 11 / 68 69 0 zu melden.