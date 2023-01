1 Die junge Frau kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Eine junge Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen auf der B295 in Richtung Leonberg unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkommt – mit Folgen.















Eine junge Autofahrerin hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der B295 zwischen Renningen und Leonberg (Landkreis Böblingen) mit ihrem Wagen überschlagen – sie kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war die 20-Jährige gegen 5.30 Uhr in Richtung Leonberg unterwegs als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam anschließend auf den Rädern mitten auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Die junge Frau erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt und die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.