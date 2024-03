Gleich vier Unfälle in wenigen Stunden – das dadurch entstehende Chaos hat die Polizei und die Rettungsdienste am Mittwoch auf Trab gehalten. Die Unachtsamkeit eines Autofahrers löste eine Kettenreaktion aus.

Vier Unfälle binnen weniger Stunden auf dem Autobahnzubringer in Aspach haben die Polizei am Mittwoch auf Trab gehalten. Gegen 13 Uhr hat ein 55-Jähriger dort zu spät erkannt, dass Autos vor ihm abgebremst hatten. Er fuhr auf einen Nissan auf, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Schaden beträgt 25 000 Euro.

Rund eine Stunde später kam es im Stau zu einem weiteren Unfall: Eine 51-Jährige wollte ihren Opel wenden, übersah dabei aber Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Audi, beide Fahrerinnen und ein Kleinkind wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 15 000 Euro. Die Straße war bis gegen 16 Uhr gesperrt.

Rund 200 Meter vor der Einmündung der Landesstraße in Richtung Marbach ereignete sich ein weiterer Unfall. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin war auf der B 328 in Richtung Großbottwar unterwegs und prallte infolge Unachtsamkeit auf einen Laster. Hier blieb es bei einem Blechschaden.

Um 15.15 Uhr ereignete sich bei der Einmündung Heilbronner Straße noch eine Verkehrsunfallflucht. Dort soll der Fahrer eines grauen Mazda gewendet und dabei die von der Polizei aufgestellten Warnleuchten umgefahren haben. Trotz des Schadens von rund 400 Euro fuhr er mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Großbottwar. An dem Wagen sollen ukrainische Kennzeichen angebracht gewesen sein, die Polizei bittet um Hinweise an die 0 71 91/90 90.