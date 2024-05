5 Das Bongo-Kalb Tamika mit seiner Mutter Sabah in der Wilhelma. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart freut sich über das neugeborene Kalb Tamika, einer seltenen afrikanische Huftierart, die vom Aussterben bedroht ist.











Die Wilhelma freut sich über den Nachwuchs bei der vom Aussterben bedrohten Bongo-Antilope. Der gestreifte Nachwuchs ist am 11. Mai im Stuttgarter Zoo zur Welt gekommen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann berichtet. Mit vorsichtigen Schritten folge das Neugeborene seiner Mutter auf Schritt und Tritt. Es wurde Tamika, was soviel wie „die Süße“ heißt, getauft. Das Bongo-Kalb ist die Tochter der 2020 ebenfalls in der Wilhelma geborenen Sabah. Vater ist der achtjährige Max, der aus Prag stammt und erst 2022 nach Stuttgart gezogen ist. Eltern und Jungtier teilen sich ihre Anlage in der Nähe des Belvedere mit Assante, der 15 Jahre alten Großmutter des Neugeborenen und den Kirk-Dikdiks, einer der kleinsten Antilopenart der Welt.