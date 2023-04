1 Die Serie „Arctic Warrior“ ist in Lappland gedreht worden. Foto: Otto Bulletproof/YouTube

Nach der erfolgreichen zweiten Staffel von „7 vs. Wild“ können sich Survival-Fans nun auf das arktische Pendant „Arctic Warrior“ freuen. Das neue Format hat Ottogerd Karasch ins Leben gerufen, der „7 vs. Wild“ gewonnen hat und auf YouTube auch bekannt ist unter dem Namen Otto Bulletproof. Im Norden Finnlands kämpfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit jeweils einem Experten an ihrer Seite durch die eiskalten Landschaften Lapplands.

Insgesamt nehmen acht Personen teil. Darunter sind sechs Promis wie YouTube-Star Sascha Hellinger („UnsympathischTV“). Zwei weitere Personen haben eine Wildcard gewonnen, indem sie sich zuvor beim Showmacher um einen Platz beworben hatten.

Der Outdoor-YouTuber Florian („Silent Outdoor“) ist als Backup-Kandidat dabei. Die Teilnehmer bringen nur teilweise Erfahrung mit, um in der Wildnis zu überleben. Die acht Experten wiederum waren allesamt beim Militär und bringen das nötige Fachwissen mit. So auch der Showleiter Ottogerd Karasch, ein ehemaliger Fallschirmjäger.

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen mit:

YouTuber Sascha Hellinger („UnsympathischTV“)

(„UnsympathischTV“) Evil Jared , Ex-Bassist bei der „Bloodhound Gang“

, Ex-Bassist bei der „Bloodhound Gang“ MMA-Kämpfer Stephan Pütz

Schauspielerin Yvonne Pferrer

Ski-Rennfahrer Gerd Schönfelder

YouTuber Alex („Roofless Cat“)

(„Roofless Cat“) Wildcard-Gewinnerin Franziska Sieber

Wildcard-Gewinnerin LoloMaus

Backup-Teilnehmer: Natur- und Outdoor-YouTuber Florian alias „Silent Outdoors“

Wo und wann kann man sich die Serie anschauen?

„Arctic Warrior“ läuft auf dem YouTube-Kanal „OttoBulletproof“. Die einzelnen Folgen sollen immer mittwochs und sonntags um 17 Uhr online gehen. Die erste Folge war bereits am Sonntag gestartet. Jeden Freitag veröffentlicht der YouTuber zudem sogenannte „Behind The Scenes“-Folgen, die Einblicke hinter die Kulisse der Produktion gewähren.

Ottogerd Karasch will die fertigen Folgen zudem am Ausstrahlungstag jeweils um 21 Uhr selbst anschauen und seine Reaktion auf Twitch streamen. Noch unbekannt ist, aus wie vielen Folgen die Webserie insgesamt bestehen wird.